Раскрыт секрет пышного теста: если добавить соду этим способом — выпечка будет нежная, словно облачко

Если вы хотите научиться готовить воздушную нежную выпечку, то этот совет вам очень пригодится. Оказывается, секрет пышных булочек и бисквитов кроется в особом способе добавления соды в тесто.

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Многие хозяйки просто смешивают белый порошок с уксусом и выливают бурлящую жидкость в миску. Это самый простой, но далеко не самый эффективный способ гашения соды. Чтобы получить отличный результат, нужно действовать иначе.

Для начала возьмите молоко, воду или кефир. То есть любую жидкость, которая есть в вашем рецепте. Добавьте в нее уксус и займитесь сыпучими ингредиентами. Возьмите пару ложек муки, смешайте ее с содой, а затем всыпьте получившуюся массу в миску с уксусом и молоком.

Когда на поверхности появятся пузырьки, добавьте остальные продукты и замесите тесто. Дальше делайте все по рецепту.

Можете не сомневаться: выпечка получится невероятно пышная. Она не осядет даже после полного остывания.

Источник: nyamkin.ru