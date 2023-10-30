Даже борется со старением: диетолог поделился рецептом топовой пасты, которая готовится за 15 минут

Для приготовления блюда нужно взять: спагетти — 300 грамм, грибы белые свежие — 250 грамм, лук красный — 1 штуку, чеснок — 2 зубчика, бульон он овощной — 200 миллилитров, соус тамари — 3 столовых ложки, орехи кешью обжаренные — 100 грамм, лимон — ½ штуки, соль и перец — по вкусу.

Начать нужно с кастрюли, в которую надо налить воды и поставить на огонь. Ее нужно подсолить и отварить в ней спагетти. А пока варятся макароны, можно нарезать лук, чеснок и грибы.

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Затем на сковородке следует поджарить на оливковом масле грибы в течение двух минут. Потом к грибамнадо добавить лук и чеснок.Продолжать готовить надо еще около 4 минут. После этого в сковороду следует налить две ложки овощного бульона и тушить все на медленном огне две минуты. Когда грибы подрумянятся, вливается соус тамари и оставшийся овощной бульон. Все нужно перемешать и убрать с огня.

По словам диетолога, для соуса нужно положить в блендер орехи кешью, сок лимона, соль и перец. Все это нужно превратить в однородную массу. Макароны следует достать из воды и добавить в них ореховый соус. На всю готовку уйдет всего 15 минут. Подавать это блюдо стоит на большой тарелке, полив грибным соусом и украсив веточкой зелени. Тогда все будет выглядеть аппетитно, пишет Marie Claire.