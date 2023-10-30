Дачникам рассказали об удивительном сорте томатов: не боится фитофторы, урожайность — 14 кг с метра

Фитофтороза боятся все дачники. Это коварное заболевание может поразить посадки в самое неподходящее время. А уж если это случится, то отличного урожая можно не ждать.

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Поэтому все больше число огородников старается сажать сорта помидоров, которые имеют иммунитет к этому недугу. Таких много, но далеко не все они могут похвастаться хорошей урожайностью.

А вот сорт «огородник» может. Он не боится фитофтороза и при этом относится к высокоурожайным. С одного метра квадратного собирают до 14 килограммов крупных сочных плодов. Кусты дают урожай до глубокой осени.

Вес томатов данного сорта доходит 360 граммов. Плоды «огородника» отличаются хорошим вкусом и отличной лежкостью. Их можно консервировать или употреблять в свежем виде. Обязательно посадите этот сорт в новом году. Вы будете очень довольны.

Источник: rusfermer.net