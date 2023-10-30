Выяснилось, для чего на самом деле нужна глянцевая сторона фольги: многие не знали

Вы, наверное, замечали, что стороны алюминиевой фольги отличаются: одна имеет матовую поверхность, а другая — глянцевую. Многие хозяйки не придают этому особого значения. Они заворачивают в фольгу мясо как придется, а потом удивляются, почему оно долго готовится.

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На самом деле при готовке очень важно выбрать правильную сторону. Если выложить блюдо на блестящую часть фольги, оно запечется намного быстрее. Так как матовая сторона окажется снаружи. А она гораздо лучше поглощает тепло.

И наоборот, если завернуть продукты глянцевой стороной наружу, они будут очень долго запекаться. Потому что зеркальные поверхности великолепно отражает тепло.

В общем, блестящая сторона фольги не годится для быстрого приготовления еды. Ее следует использовать, чтобы защитить продукты от воздействия повышенных температур. В этом деле она будет очень полезна.

Источник: techinsider.ru