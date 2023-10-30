Так готовили «Крабовый салат» в СССР: вместо риса брали другой продукт — с ним намного вкуснее

Недавно в Сети появился рецепт «Крабового салата» без добавления риса. Выяснилось, что так его готовили хозяйки в СССР. Оказывается, раньше крупу заменяли картошкой. По отзывам кулинаров, советский вариант получается намного вкуснее.

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Вам потребуется: 200 граммов крабовых палочек, 160 граммов картошки, 40 граммов консервированной кукурузы, 80 граммов свежих и маринованных огурцов, 40 граммов моркови, 1 вареное яйцо, 120 граммов майонеза, немного соли и измельченная зелень.

Сварите морковь, картофель и яйцо. Очистите их. Всыпьте в глубокую миску кукурузу. Нарежьте остальные ингредиенты кубиком и отправьте их к кукурузе. Положите в миску майонез, добавьте соль и аккуратно все перемешайте.

Угощение готово. Дайте салату настояться в течение 5-10 минут. Посыпьте его зеленью и подавайте на стол. Можете не сомневаться: гости и домочадцы будут просить добавку. Поэтому готовьте блюдо с запасом, чтобы хватило всем.

Источник: Дзен-канал «Правильно, готовим!»