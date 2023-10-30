Посадите осенью этот дивный многолетник: мигом разрастется пестрым ковром на всю дачу

Осень — самое подходящее время для посадки многолетников. В числе прочих в этот период можно разместить на участке обриету.

Изюминкой этого цветка является уникальная способность разрастаться. Он способен за короткий промежуток времени образовать красивый плотный ковер. Особенно удачно такие композиции будут смотреться вдоль стен.

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Обриета начинает цвести в апреле-мае (в зависимости от погоды и сорта). В этот период на стеблях распускаются нежные цветы с четырьмя лепестками, которые бывают красных, белых, розовых или фиолетовых оттенков.

Для хорошего роста обриете необходимо солнечное место, а также известковый грунт с качественным дренажем. В остальном такой многолетник весьма неприхотлив. Ему не нужны подкормки, частый полив или укрытие на зиму.

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По материалам портала wiki-dacha.ru