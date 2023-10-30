Этот изумительный кустарник зацветет даже под снегом: соседи будут пищать от восторга

Ландшафтные дизайнеры особенно ценят кустарники, которые декоративны не только в период цветения. К таким относится форзиция.

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Это кустарник зацветает в числе первых, когда еще не до конца сошел снег, и эффектно выглядит буквально круглый год. В марте-апреле на ветвях красуются желтые цветы, а осенью — золотистые или пурпурно-фиолетовые листья.

К плюсам форзиции также стоит отнести быстрый рост, из-за которого она может стать идеальной живой изгородью.

Вырастить эту культуру сможет любой начинающий дачник. Достаточно посадить ее на солнечном месте с легким и плодородным грунтом.

Из ухода форзиции нужен только полив. Правда, усердствовать с ним не стоит. Из-за застоя влаги корни растения могут сгнить. Чтобы не допустить этого, при посадке необходимо обеспечить кустарнику хороший дренаж.