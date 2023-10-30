Чем подкормить спатифиллум в ноябре: нужна всего 1 таблетка — будет цвести даже полудохлое растение

Спатифиллум есть во многих домах. Это растение в народе называют «женским счастьем». По древнегреческой легенде богиня любви Астарта наделила данный цветок магическими свойствами. Считается, что женщина, которая заботится о спатифиллуме, обязательно обретет свое семейное счастье.

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Легенда, конечно, замечательная. Однако многие хозяйки жалуются на то, что их зеленый питомец не спешит отращивать белые бутоны. Если вы тоже никак не можете заставить спатифиллум цвести, немедленно отправляйтесь в аптеку за янтарной кислотой. Оказывается, «женское счастье» без ума от этого средства.

Рецепт подкормки очень прост. Измельчите таблетку препарата, а затем растворите ее в литре воды комнатной температуры. Сначала полейте спатифиллум обычной водой. Потом внесите аптечную подкормку.

Если регулярно баловать зеленого питомца этим составом, он будет охотно цвести. Взбодрится даже полудохлое растение.

В ноябре удобрение следует давать раз в 20 дней. А с середины зимы до начала весны достаточно будет всего одной подкормки в месяц.

Источник: selo.guru