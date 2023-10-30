Хранить помидоры в холодильнике ни в коем случае нельзя: об этом знают не все

Обычно люди хранят овощи в холодильнике. Лишь некоторые дачники собирают помидоры зелеными и оставляют их при комнатной температуре, чтобы они дозрели. Но как только томаты покраснеют, их убирают в холодильник. Но оказалось, что это плохой способ хранения этого овоща. Так они только испортятся и долго не пролежат.
Профессор, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Виктор Тутельян рассказал, что плохого в том, что люди оставляют овощи на хранение в холодильнике. По его словам, такой способ хранения даже опасен для этого овоща.
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«Если долго хранить томаты в холодильнике, они становятся водянистыми, невкусными, их приходится выбрасывать. Такие томаты малосъедобны. Хранить их в холодильнике все-таки можно, но в самом низу, в специальных ящиках для овощей. И на долгий срок лучше не оставлять», — поделился эксперт, пишет «Городовой».