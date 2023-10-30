Хранить помидоры в холодильнике ни в коем случае нельзя: об этом знают не все

Профессор, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Виктор Тутельян рассказал, что плохого в том, что люди оставляют овощи на хранение в холодильнике. По его словам, такой способ хранения даже опасен для этого овоща.

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