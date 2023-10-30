Липкие кухонные шкафчики заскрипят от чистоты: жир растворит самодельная ядреная смесь

Мало кто знает, что разрыхлитель, который хозяйки обычно используют для выпечки, может принести массу пользы в быту. В числе прочего с его помощью можно привести в порядок кухонные шкафчики.

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Не секрет, что кухонная мебель пачкается быстрее и сильнее любой другой. В процессе приготовления пищи на шкафчики могут попадать капли жира, со временем превращающиеся в липкий налет.

Отмыть такие загрязнения и поможет разрыхлитель. Его нужно просто смешать с водой и нанести получившуюся кашицу на предварительно смоченное пятно. Через пять минут останется только смыть пасту влажной тряпкой и насухо вытереть.

Чтобы усилить эффект средства, вместо воды следует использовать растительное масло.

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По материалам портала edimdoma.ru