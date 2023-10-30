Засохшая герань покроется душистой шапкой цветов: просто полейте ее этим копеечным средством

Опытные цветоводы знают, что подкармливать комнатные растения можно не только покупными удобрениями, но и народными методами. Например, герань отлично отреагирует на внесение дрожжей.

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Попадая в почву, дрожжевые грибки активизируют образование калия и азота, которые необходимы растениям для хорошего роста. Поэтому такая подкормка будет полезна любым культурам.

Приготовить удобрение очень просто. 20 граммов дрожжей следует залить литром горячей воды, хорошо перемешать, а затем поставить в теплое место. Через пару часов жидкость необходимо разбавить пятью литрами чистой воды и полить цветы.

Стоит отметить, что слишком налегать на эту подкормку не следует. Ее можно внести три раза с периодичностью в одну неделю.

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По материалам stroy-podskazka.ru.