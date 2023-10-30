Не снимайте зарплату и пенсию в этот день: рискуете остаться без денег — дело не в приметах

Если вы получили крупный денежный перевод, пенсию или зарплату, не спешите снимать средства с карты в тот же день. Дело вовсе не в народных приметах. Оказывается, такие действия могут привести к временной блокировке карты.

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Эксперт по кибербезопасности Шамиль Магомедов объяснил, что банки в своей работе используют искусственный интеллект. Он анализирует все операции по счету. Если какие-то действия покажутся подозрительными, система заблокирует средства. И вы на какое-то время останетесь без доступа к деньгам.

К числу подозрительных действий искусственный интеллект относит операции по снятию крупных сумм сразу после зачисления их на счет клиента. Кроме того, причиной для блокировки может послужить заграничный перевод или поступление денежных средств из другого региона России.

Эксперт отметил, что эти меры необходимы для того, чтобы уберечь деньги клиентов от мошенников. Поэтому не нужно раздражаться или расстраиваться, если банк решит проверить вашу транзакцию. Помните: безопасность превыше всего.

Источник: 1prime.ru