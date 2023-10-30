С покупкой жилья лучше не тянуть: в ноябре средние ставки по ипотеке в РФ снова подскочат — уже до 17 процентов

Главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко рассказал, что ставки по ипотечным программам вырастут до 17%.

«Еще до последнего повышения ЦБ средние ставки предложения в РФ уже превысили 15%, это очень высокая цифра.

На этой неделе начнется очередное повышение. Полагаю, в ноябре ставки по стандартным ипотечным программам будут в районе 17%», — высказался он, пишет ТАСС.

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Эксперт также читает, что это решение негативно отразится на количестве выданных кредитов. Гордейко пояснил, что в августе россияне заключили около 216 тысяч контрактов, в июле — 170 тысяч, а вот в ноябре они могут упасть еще ниже — до 100 тысяч.