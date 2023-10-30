Готовьте резиновые сапоги: синоптики рассказали, когда в Москве растает весь снег и придет потепление

А вот 30 октября температура воздуха в столице воздух прогреется до +4…+6 градусов, в Подмосковье до +2…+7 градусов. Также будет дуть южный ветер 5–10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 739 мм рт.ст., что ниже нормы.

Но уже к вечеру станет заметно теплее, возможен туман. 31 октября столбики термометров покажут до +10 градусов, а снегопад сменится дождями.