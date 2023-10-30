Ничего лучше для клубники еще не придумано: с таким уходом болеть не будет, ягоды вырастут огромными, сладкими на вкус

Вот эти простые правила ухода за клубникой, точнее, их соблюдение позволит не беспокоиться о будущем урожае. Он будет отменным. Ведь ваша клубника станет устойчивой к заболеваниям, на нее перестанут нападать вредители. Ничего лучше для клубники еще не придумано.

Словом, это такая ежегодная профилактика. Стоит ввести в огородное расписание вот эти клубничные процедуры.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».