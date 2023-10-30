Ничего лучше для клубники еще не придумано: с таким уходом болеть не будет, ягоды вырастут огромными, сладкими на вкус

Вот эти простые правила ухода за клубникой, точнее, их соблюдение позволит не беспокоиться о будущем урожае. Он будет отменным. Ведь ваша клубника станет устойчивой к заболеваниям, на нее перестанут нападать вредители. Ничего лучше для клубники еще не придумано.
Словом, это такая ежегодная профилактика. Стоит ввести в огородное расписание вот эти клубничные процедуры.
1. Посадочный материал клубники и место ее высадки нужно обновлять каждые 4-5 лет.
2. Два раза в год, весной и осенью, рыхлите грунт.
3. Обязательно срезайте листья после сбора урожая.
4. Боритесь с сорняками на клубничных грядках и около них.
5. Вносите удобрения осенью.
6. Гнилые плоды обрывайте и выбрасывайте.
7. Обязательно удобряйте аммиаком, делается это 2-3 раза за садовый период.
8. Весной, до начала цветения, опрыскивайте клубнику бордосской жидкостью.
По материалам ogorod365.com