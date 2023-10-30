Ничего лучше для клубники еще не придумано: с таким уходом болеть не будет, ягоды вырастут огромными, сладкими на вкус

Кустик клубники. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для дачников, которым важно получать высокие урожаи.

Вот эти простые правила ухода за клубникой, точнее, их соблюдение позволит не беспокоиться о будущем урожае. Он будет отменным. Ведь ваша клубника станет устойчивой к заболеваниям, на нее перестанут нападать вредители. Ничего лучше для клубники еще не придумано.

Словом, это такая ежегодная профилактика. Стоит ввести в огородное расписание вот эти клубничные процедуры.

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1. Посадочный материал клубники и место ее высадки нужно обновлять каждые 4-5 лет.

2. Два раза в год, весной и осенью, рыхлите грунт.

3. Обязательно срезайте листья после сбора урожая.

4. Боритесь с сорняками на клубничных грядках и около них.

5. Вносите удобрения осенью.

6. Гнилые плоды обрывайте и выбрасывайте.

7. Обязательно удобряйте аммиаком, делается это 2-3 раза за садовый период.

8. Весной, до начала цветения, опрыскивайте клубнику бордосской жидкостью.

По материалам ogorod365.com

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