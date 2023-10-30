Натрите пожелтевшую ванну половинкой этого фрукта: налет растворится на глазах

В процессе использования ванна довольно быстро покрывается налетом. Вернуть сантехнике былую белизну можно не только дорогими покупными средствами из магазина бытовой химии, но и народными методами.
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Например, отлично очистит поверхность обычный грейпфрут. Цитрус необходимо разрезать на две части, а затем хорошенько натереть ванну одной половинкой. Когда все загрязнения уйдут, сантехнику нужно будет просто обдать теплой водой из душа.
Этот метод имеет сразу несколько плюсов. Во-первых, он является полностью натуральным, а во-вторых, после такой чистки ванна не только становится белоснежной, но и приобретает приятный аромат.
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По материалам портала woman.rambler.ru