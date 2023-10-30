Включаем машинку только на этом режиме — расход воды, порошка и света вдвое меньше: и это не «Быстрая стирка»

Опытные домохозяйки стараются экономить на всем, особенно на воде, электроэнергии и порошке, если говорить о стирке. Намного экономичнее пользоваться стиральной машинкой, она потребляет меньше ресурсов, за счет «умного» полоскания. Однако мало кто знает, какой режим стирки в автомате считается самым экономным. Оказывается, чем быстрее машинка стирает, тем меньше потребляет электричества и воды.

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Кроме того, важно выбрать ту программу для стирки, которая будет брать меньше воды. Еще один важный пункт температурный режим — он должен быть средним.

Важно помнить, что «Быстрая стирка» хотя и берет меньше воды, но нагревает ее до 30-40 градусов. Поэтому самым экономичным считается «Эко-режим». Эта программа предполагает использование меньшего количества воды без нагрева. Однако стирка будет занимать чуть больше времени.