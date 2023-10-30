Приколите булавку на воротник: обалдеете, какую наболевшую проблему это решит

Опытные хозяйки знают много лайфхаков, помогающих облегчить работу по дому. Например, они нашли полезное применение обычным английским булавкам.

Оказалось, эти незатейливые аксессуары могут в разы упростить процесс глажки воротничков из хлопчатобумажного кружева.

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Сначала воротничок необходимо приколоть к плотной ткани, устойчивой к воздействию раскаленного утюга. Например, подойдет одеяло.

После этого можно приступать к глажке. Приколотое кружево не будет загибаться, поэтому его складки быстро и легко уйдут.

По ходу движения утюга булавки следует откалывать. Благодаря этому воротничок разгладится равномерно и на нем не останется посторонних следов.

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По материалам портала mirtesen.ru