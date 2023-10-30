Лучшие российские корма для кошек — берите эти 3 марки: питательно, без вредной дряни

Эксперты «МаркиКачества» назвали три российских бренда, которые выпускают корма для кошек. Эта продукция занимает лидирующие позиции и относится к топовой, несмотря на среднюю стоимость.

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Среди лидеров кошачий корм марки «Мираторг». Они выпускают как сухие, так и влажные корма. В ассортименте продукция с говядиной телятиной, кроликом и лососем. Эти корма относятся к категории премиум.

В тройке лучших также корма для кошек марки Blitz и марки Delicana. Первый бренд из премиум-сегмента доступен по стоимости. В составе есть морские водоросли. Второй бренд представлен сухими и влажными кормами. Производят его в Новосибирске. Сырье для кормов закупается у местных фермеров и растениеводов, ингредиенты проходят многоступенчатый контроль качества.

По материалам markakachestva