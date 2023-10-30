Морковь больше не трескается: жаль, поздно узнали об этом огородном трюке

Растрескивание моркови – частая проблема огородников. Но на самом деле эту неприятность легко предотвратить.
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Во-первых, соблюдайте регулярность полива моркови. Корнеплод растрескивается от неравномерного полива и при частых переходах в период роста моркови от сухой и жаркой погоды к дождям.
Не забывайте поливать морковь в период сильной жары. И не поливайте грядки обильно после значительного пересыхания почвы.
Во-вторых, морковь растрескивается из-за неправильно подобранного грунта. Уравновесьте его, и корнеплод будет расти ровным и сочным. Морковка не любит плотную, глинистую почву, заболоченный и закисленный грунт.
Источник: belnovosti.by