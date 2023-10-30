Эта выплата от государства резко вырастет в 2024 году: кому положены крупные суммы

В 2024-м и 2025-м годах существенно увеличится размер оплаты больничных листов. Это пособие от государства, на которое имеют право официально трудоустроенные и заболевшие граждане.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев отметил, что суммы станут больше в полтора-два раза.

Так, в этом году максимальная сумма, которую можно получить за один день на больничном, составляет 2737 рублей. Это для граждан, у которых страховой стаж насчитывает больше восьми лет. Если стаж меньше, то и сумма - тоже.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».