Эта выплата от государства резко вырастет в 2024 году: кому положены крупные суммы

В 2024-м и 2025-м годах существенно увеличится размер оплаты больничных листов. Это пособие от государства, на которое имеют право официально трудоустроенные и заболевшие граждане.
Заслуженный юрист России Иван Соловьев отметил, что суммы станут больше в полтора-два раза.
Так, в этом году максимальная сумма, которую можно получить за один день на больничном, составляет 2737 рублей. Это для граждан, у которых страховой стаж насчитывает больше восьми лет. Если стаж меньше, то и сумма - тоже.
Сейчас же, как напомнил эксперт, в проекте бюджета Социального фонда России уже более весомые показатели. Так, в 2024 году размер выплат по больничному листу за один день составит чуть более 4100 рублей, а в 2025-м — 5674 рубля. Это в два раза больше, чем сегодня.
По материалам 1prime.ru