Лучший растворимый кофе — берите только эти 2 марки: как свежесваренный, всего за 600 рублей

Эксперты «МаркиКачества» провели свое независимое исследование, назвав растворимый кофе, который почти не отличим от свежесваренного в кофемашине. В топе оказались сразу две марки, которые помимо неоспоримых достоинств имеют также привлекательную стоимость.

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На первом месте растворимый кофе марки Gevalia original, средняя цена 600 рублей. Продается только в специализированных отделах. Вкус насыщенный, густой, почти как у напитка из кофемашины. Терпкий, бодрящий аромат. При заваривании образуется легкая пенка, вкус интенсивный, без горечи. Имеет долгое послевкусие, а стоимость вполне приемлемая.

На втором месте растворимый кофе марки Bushido Kodo, средняя цена 550 рублей. Фаворит у потребителей, имеет тысячи положительных отзывов. Этот бренд принадлежит российской фирме, а производится напиток в Швейцарии. Он близок к натуральному по вкусу, насыщенному терпкому аромату, в кофе нет горечи и кислоты, чувствуется крепость. В основе напитка зерна арабики средней обжарки. На это кофе часто есть скидки, стоимость потребителей вполне устраивает, как и качество продукта.

По материалам markakachestva