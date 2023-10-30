Только так малина легко перенесет морозы: вот что нужно сделать в малиннике перед наступлением холодов

Черная малина отличается от привычной цветом ягод. Они темного оттенка. Черная малина всегда дает стабильно высокий и качественный урожай.
Конечно же, садоводов больше всего интересует, как уберечь такую малину в зимние холода. Ведь в отличие от красной малины, черная не столь холодостойка.
Благодаря простейшей манипуляции черная малина отлично перезимует и на будущий год вновь порадует вас своим обильным урожаем вкуснейших сладких ягод.
Черную малину перед наступлением холодов нужно пригнуть к земле. Она обязательно должна зимовать под снегом. Нельзя допускать, чтобы ветки черной малины оставались на открытом воздухе.
По материалам kp.ru