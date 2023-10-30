Только так малина легко перенесет морозы: вот что нужно сделать в малиннике перед наступлением холодов

Черная малина отличается от привычной цветом ягод. Они темного оттенка. Черная малина всегда дает стабильно высокий и качественный урожай.

Конечно же, садоводов больше всего интересует, как уберечь такую малину в зимние холода. Ведь в отличие от красной малины, черная не столь холодостойка.

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