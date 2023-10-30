В чем нужно встречать год Зеленого Дракона, чтобы он был удачным во всем: никаких змеиных принтов

Модницы уже вовсю выбирают наряды для празднования Нового года. Но, как выяснилось, далеко не каждое платье подойдет. Символом 2024 года станет Зеленый Дракон, а он не терпит конкуренции. Поэтому одежду нужно подбирать очень аккуратно.

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Стоит отказаться от змеиных принтов и крупных пайеток, которые можно спутать с чешуей. Огнедышащая рептилия не любит, когда ей подражают. Звериные рисунки тоже под запретом. Не забывайте о том, что Дракон является хищником, которому ничего не стоит проглотить любое животное.

Платья с металлическими элементами, а также наряды ярких цветов: вроде розового, бирюзового или желтого стоит приберечь для другого праздника. Если вы попытаетесь затмить своим образом символ года, Дракон вам этого точно не простит.

Даже хвастаться фигурой нужно очень осторожно. Рептилия не любит чересчур откровенных костюмов. Обнажить можно что-то одно: руки, ноги или грудь. Иначе сказочный зверь может оскорбиться, и тогда весь год удачи не видать.

Так в чем же встречать Новый год? Выбирайте одежду из натуральных тканей без металлических вставок. Если хочется блеска, можно добавить немного пайеток или страз. Цвет платья может быть зеленым, красным или золотым. Украшения должны быть из золота. Но не стоит надевать на себя все сразу, так как Дракон ценит умеренность во всем.

Соблюдайте эти правила, и Зеленый Дракон подарит вам счастье и удачу в 2024 году.

Источник: thegirl.ru