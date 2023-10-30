В доме зеркала всегда сверкают — ни единого потека: спасибо 12-рублевому бутыльку из аптеки

Обычная перекись водорода, бутылек которой стоит в аптеках от 10 до 13 рублей, способен отмыть стекла до кристального блеска.

Обязательно попробуйте этот лайфхак, он сильно убережет ваши силы, а дом будет наполнен чистотой и сиянием.

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Даже самое грязное зеркало будет сиять чистотой под действием перекиси водорода, и вы не увидите ни единого развода на его поверхности.

Перекись распределите по стеклянной поверхности, протрите сухой тряпочкой и наслаждайтесь хорошим результатом.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»