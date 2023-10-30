Почему хозяйки стали отказываться от тряпок и моют окна капроновыми колготками: сверкают!

Хозяйки, которые один раз попробуют помыть окна капроновыми колготками, больше не захотят в руки брать тряпку. Это эффективно, просто и быстро!

Стекла после воздействия капрона начинают просто сверкать, а о разводах вы забудете навсегда.

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Вначале помойте окна специальным средством или мыльным раствором, ополосните чистой водой.

Далее вооружитесь сухими колготками, скомкайте их в комок и натрите стекла. Вы поразитесь эффекту! Чистота идеальная!

Источник: дзен-канал Technotion.