Наносим на подмышки и благоухаем без дезодоранта: заменили антиперспирант этим натуральным средством и счастливы

Существует немало натуральных средств, которыми можно пользоваться в борьбе с неприятным запахом пота из-под мышек.
Эфирное масло лаванды — в их числе. Нужно 4–5 капель масла лаванды развести в половине стакана воды, перелить полученный раствор в пульверизатор и нанести на подмышки.
Повторять процедуру нужно по мере необходимости, оптимально — пару раз в день. Запах пота улетучится, пахнуть будете приятно. Дезодорант и антиперспирант больше не понадобятся.
Эфирное масло лаванды обладает не только приятным и ярко выраженным запахом, но и антибактериальными свойствами. Оно препятствует развитию бактерий, которые и являются причиной неприятного запаха пота.
По материалам womanshape.ru