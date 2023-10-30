Наносим на подмышки и благоухаем без дезодоранта: заменили антиперспирант этим натуральным средством и счастливы

Существует немало натуральных средств, которыми можно пользоваться в борьбе с неприятным запахом пота из-под мышек.

Эфирное масло лаванды — в их числе. Нужно 4–5 капель масла лаванды развести в половине стакана воды, перелить полученный раствор в пульверизатор и нанести на подмышки.

Повторять процедуру нужно по мере необходимости, оптимально — пару раз в день. Запах пота улетучится, пахнуть будете приятно. Дезодорант и антиперспирант больше не понадобятся.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».