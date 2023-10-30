Полный разворот рубля: настал переломный момент курса валют — сколько будут стоить евро и доллар, конкретика и цифры

Рубль на минувшей недели на валютных торгах демонстрировал постоянный рост. По итогам минувшей семидневки, национальная валюта прибавила к евро и доллару три процента.

Как отмечают аналитики, сейчас мы имеем дело с разворотом рубля и переломным моментом. Связано это с несколькими факторами. На руку рублю сыграл и налоговый период, и указ об обязательной продаже экспортной выручки, и повышение до 15% ключевой ставки.

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