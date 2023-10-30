Полный разворот рубля: настал переломный момент курса валют — сколько будут стоить евро и доллар, конкретика и цифры

Рубль на минувшей недели на валютных торгах демонстрировал постоянный рост. По итогам минувшей семидневки, национальная валюта прибавила к евро и доллару три процента.
Как отмечают аналитики, сейчас мы имеем дело с разворотом рубля и переломным моментом. Связано это с несколькими факторами. На руку рублю сыграл и налоговый период, и указ об обязательной продаже экспортной выручки, и повышение до 15% ключевой ставки.
По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова курс доллара на наступившей неделе будет в пределах 92,5-93 рубля. Если курс закрепится ниже 92,5 после 30 октября, то этот прогноз придется пересмотреть. Не исключено, что доллар будет торговаться уже в границах 85-95 рублей.
Евро может подешеветь до 92 рублей, юань - до 12.
Антонов полагает, что у рубля есть все шансы переломить тренд.
По материалам 1prime.ru