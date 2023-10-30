Почему постельное белье нужно стирать на быстром режиме: достали из барабана — пришли в восторг

Многие россиянки до сих пор убеждены, что стирать постельное белье нужно исключительно на режимах стиральной машины с 60-90 градусами. Это глубокое заблуждение!

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На самом деле белье отлично простирывается современными порошками даже на 30 градусах. Это касается тех, кто предпочитает действительно качественные моющие средства с доказанной эффективностью. Увы, стоит отметить, что стоят они подчас совсем не дешево.

Если же вы покупаете самые дешевые порошки, то продолжайте стирать постельное белье на кипячении, иначе оно рано или поздно приобретет грязноватый оттенок.

Источник: belnovosti.by