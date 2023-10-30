Доказали, что желтизну на ванне не обязательно чистить: просто поливаем и ждем, когда станет белой (кристально белой)

Если вы до сих пор думаете, что чистка ванны - занятие сложное, значит вы не пробовали народный метод с перекисью.

Вам не придется долго работать щеткой по поверхности ванны, смахивая пот (а иногда и слезу). Все, что от вас потребуется - это обработать составом поверхность и дождаться, когда он сделает всю работу за вас.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Для большей эффективности перекись водорода мы смешаем с содой, распределим состав по загрязненной ванне. Подождем минут 40 и смоем.

Если ванна покрылась плесенью, то состав держите дольше и обработайте поверхность щеткой. Не лишним будет нанести далее хлорный отбеливатель на час и смыть.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»