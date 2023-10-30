Подкармливаем герань этим составом: все соседи ходят смотреть на ее цветение — всего 2 ложки

Красавица-герань очень чутко реагирует на любые изменения внешней среды. Если они чуть не угодили растению, оно мгновенно начинает чахнуть и отказывается расти, нормально развиваться, цвести.

В то же время герань огромная сладкоежка, поэтому радуйте цветок сахарной водичкой, когда он начнет капризничать.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

В 1 литр воды насыпьте 2 столовые ложки сахара. Растворите, пролейте герань. Повторяйте подкормку 1 раз в 7 дней.

Также герань любит подкормку древесной золой. 40 г золы растворите в 1 литр воды. Поливайте составом герань каждые 14 дней.

Источник: fertilizerdaily.ru