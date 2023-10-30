Что делать, если на малине еще много зеленых ягод: этот трюк поможет спасти урожай даже в ноябре

Первые заморозки уже посетили многие регионы. Вот-вот начнутся самые настоящие морозы. А между тем, на некоторых кустах ремонтантной малины все еще много зеленых ягод. Конечно, в условиях улицы они уже не дозреют. Но если провернуть этот трюк, урожай можно спасти.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Все просто. Срежьте ветки с зеленой малиной, поставьте их в воду и занесите в теплое помещение. Не жалейте побеги, их все равно нужно будет обрезать с наступлением холодов. Спустя несколько дней ягода начнет краснеть, и вы сможете насладиться последним урожаем.

Но это еще не все. Не думайте, что малину можно оставить в таком виде до следующего года. Чтобы кусты хорошо плодоносили в новом сезоне, их необходимо обрезать под корень. Спешить не стоит. К делу следует приступать после того, как в вашем регионе окончательно установится минусовая температура.

Если все сделать правильно, вы не только спасете поздний урожай ягоды, но и подготовите малинник к обильному плодоношению в следующем году.

Источник: издание belnovosti.by