Заявлено о полной блокировке банковских карт: эксперт раскрыл веские причины

«Веской причиной для возникновения подозрений у искусственного интеллекта может стать регулярное снятие с банковской карты крупных сумм, особенно если деньги на карту только что зачислены», — отметил Шамиль Магомедов.

Эксперт добавил, что может быть заблокирована карта, которая используется исключительно для снятия наличных средств в крупных размерах. Если ИИ заподозрит нетипичные для конкретного держателя карты банковские операции, он тоже заблокирует карту.

Все это делается для безопасности клиентов.

По материалам 1prime.ru