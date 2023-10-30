Заявлено о полной блокировке банковских карт: эксперт раскрыл веские причины

Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов озвучил причины, по которым банки могут заблокировать карты клиентов.
Для обеспечения безопасности банки используют технологии искусственного интеллекта. И подвергает анализу все транзакции по огромному количеству параметров. И если у него возникнут хоть малейшие подозрения в их безопасности, карта будет заблокирована.
«Веской причиной для возникновения подозрений у искусственного интеллекта может стать регулярное снятие с банковской карты крупных сумм, особенно если деньги на карту только что зачислены», — отметил Шамиль Магомедов.
Эксперт добавил, что может быть заблокирована карта, которая используется исключительно для снятия наличных средств в крупных размерах. Если ИИ заподозрит нетипичные для конкретного держателя карты банковские операции, он тоже заблокирует карту.
Все это делается для безопасности клиентов.
По материалам 1prime.ru