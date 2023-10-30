Бог поведет к успеху: Глоба назвала 4 знака зодиака, которым крупно повезет с 30 октября

Тамара Глоба составила гороскоп на 30 октября. Знаменитый астролог отметила, что этот день успешно сложится у представителей четырех знаков зодиака.

Овнов ждут удачи в работе и творчестве. Они смогут наконец решить наболевшие проблемы и получить прибыль. Дороги будут удачны вечером.

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Львам следует заняться вопросами карьеры. Планы частично изменятся, но придет хорошая прибыль, благодаря которой представители знака смогут сделать приятные покупки.

Рыб порадуют успехи в учебе, литературной и интеллектуальной деятельности. Поездки будут особенно удачны до обеда.

Ракам повезет во всем, что касается спорта, обучения и творчества.

Ранее таролог Галина Янко поделилась финансовым прогнозом. Специалист по звездам назвала знаки зодиака с важной миссией.

По материалам «Русского Радио».