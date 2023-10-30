Укрываем гортензию только так: цветет огромными сочными шапками независимо от погоды

Чтобы гортензия крупнолистовая цвела всегда большими красивыми шапками, ее обязательно нужно подготавливать к зиме осенью.

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Для этого секатором срежьте все листья, ствол и веточки не трогайте, чтобы не убрать нужные нам почки. Разделите куст на части и сформируйте пучки при помощи веревки.

Потом все пучки соедините в один большой. Зимовать гортензия должна стоя.

Укутайте ее специальным укрывным материалом, но только не клеенкой. Сверху поставьте купол из деревянной основы и укрывного материала.

Гортензия в таком укрытии отлично перезимует и весной начнет наливаться соками с новой силой!

Источник: Telegram-канал «Дачные советы».