Пара капель с глицерином — моем окна средством за 23 рубля: без разводов, завизжите от восторга

Моем окна дешевеньким средством из аптеки, всего 23 рубля, а какая чистота. Стекла сияют, без разводов — даже дорогая бытовая химия не справится с этим лучше. Дедовский метод проверен на все 100%. Опытные домохозяйки моют окна только так. Попробуйте — просто волшебное средство.
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Для начала нужно приготовить моющий раствор. Берем 3 литра воды, 4 мл нашатырного спирта, добавляем немного глицерина. Перемешиваем и наносим на окна. Это средство придется несколько раз смывать водой, пока стекла не станут прозрачными. Зато какой результат! Окна сияют, никаких разводов и подтеков. Кстати, мыть окна нужно сверху вниз, чтобы не размазывать грязь по чистым стеклам. Лучше использовать губку и салфетки из микрофибры.
По материалам «РБК»