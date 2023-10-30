Эта смесь из копеечных ингредиентов очистит унитаз от налета легко и просто: от блеска будете жмуриться

Чтобы привести туалет в идеальное состояние, можно обойтись и без дорогостоящих средств бытовой химии.

Так, очистить унитаз от известкового налета и мочевого камня можно с помощью кашицы, приготовленной из двух ингредиентов, которые есть в каждом доме.

Речь о лимонной кислоте и зубной пасте. Причем, зубную пасту можно брать самую дешевенькую.

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