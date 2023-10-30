Эта смесь из копеечных ингредиентов очистит унитаз от налета легко и просто: от блеска будете жмуриться

Унитаз с ершиком. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто наводит чистоту в доме.

Чтобы привести туалет в идеальное состояние, можно обойтись и без дорогостоящих средств бытовой химии.

Так, очистить унитаз от известкового налета и мочевого камня можно с помощью кашицы, приготовленной из двух ингредиентов, которые есть в каждом доме.

Речь о лимонной кислоте и зубной пасте. Причем, зубную пасту можно брать самую дешевенькую.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Смешиваем зубную пасту и лимонную кислоту в равных пропорциях. Затем наносим кашицу на загрязненную поверхность и оставляем на некоторое время. После чего просто проходимся ершиком или губкой и смываем. Все! Унитаз будет блестеть от блеска так, что захочется зажмуриться.

По материалам дзен-канала «Блог экономки»

Читайте также