Эта смесь из копеечных ингредиентов очистит унитаз от налета легко и просто: от блеска будете жмуриться

Чтобы привести туалет в идеальное состояние, можно обойтись и без дорогостоящих средств бытовой химии.
Так, очистить унитаз от известкового налета и мочевого камня можно с помощью кашицы, приготовленной из двух ингредиентов, которые есть в каждом доме.
Речь о лимонной кислоте и зубной пасте. Причем, зубную пасту можно брать самую дешевенькую.
Смешиваем зубную пасту и лимонную кислоту в равных пропорциях. Затем наносим кашицу на загрязненную поверхность и оставляем на некоторое время. После чего просто проходимся ершиком или губкой и смываем. Все! Унитаз будет блестеть от блеска так, что захочется зажмуриться.
По материалам дзен-канала «Блог экономки»