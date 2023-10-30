Поливаем розы этим составом пасмурным утром: весной и летом цветы на даче пойдут в бурный рост, соседки обзавидуются

Розы перед уходом в зимнюю спячку нуждаются в особой подкормке. Она способна укрепить иммунитет цветов перед холодами, насытить корневую систему полезными веществами и микроэлементами. А это, в свою очередь, скажется на цветении роз будущей весной и летом. Кусты будут пышными и яркими, все соседи обзавидуются.

Речь идет о древесной золе. Ею можно присыпать почву в малиннике. А если осень сухая, то лучше приготовить раствор и полить им розы.

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