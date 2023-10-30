Попробовали «солевую стирку» — жалеем, что раньше не знали: дешево, ни пятнышка

Совсем не случайно хозяйки во времена СССР добавляли соль при стирке любых вещей, и черных, и белых, и цветных. Соль применяли для простирывания белья из натуральных тканей, а также синтетики.

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Дело в том, что соль воздействует на любые виды загрязнений и пятен. Она растворяет их и подготавливает к воздействию стирального порошка. В результате вы видите потрясающие результаты - вещи становятся чистейшими, пятна пропадают.

Стоит отметить, что соль также смягчает воду, благодаря чему уменьшается расходование стирального порошка, а белье на выходе становится мягче, будто вы использовали кониционер.

Смешайте 8 столовых ложек с 1 столовой ложкой лимонной кислоты, растворите в 1 литре воды.

Этот состав используйте в машинной стирке, наливая в отсек для кондиционера. Порошка нужно отмерять как обычно.

Источник: дзен-канал: «Просто и интересно».