Ни в коем случае не подвязывайте розы этим материалом: испоганите чудный кустарник

Розы — очень красивые, но требовательные растения. Чтобы кустарники не вымерзли, осенью их необходимо тщательно подготовить к зимовке.

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В первую очередь следует правильно выбрать материал для подвязки. Ни в коем случае нельзя использовать веревку из натурального волокна. Она быстро наберет влагу и загниет.

Лучшим вариантом будет полипропиленовый шпагат. Он достаточно плотный и отличается устойчивостью к непогоде.

Также важно хорошо окучить кусты. Нельзя использовать опилки, чистый песок и торф. Первый материал быстро сгниет, а два оставшихся — слеживаются и набирают влагу.

Лучше всего окучить розы смесью из вызревшего компоста с песком и торфом. Проводить процедуру необходимо, когда на улице будет легкий мороз. Почва и смесь для окучивания должны быть сухими.

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По материалам портала ogorod.ru.