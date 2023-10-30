Втираем в бурый налет кашицу из 6 ложек — разъест мочевой камень: отмыли унитаз средством за 76 рублей

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Для начала нужно приготовить кашицу из шести ложек. Соединяем в миске 2 ст.л. горчичного порошка, 2 ст.л. кристаллической лимонной кислоты, 4 ст.л. крахмала. Вливаем в сухую смесь немного воды, чтобы получилась густая консистенция кашицы. Наносим средство на увлажненные стенки унитаза ершиком, как бы втирая смесь в загрязнения и налет. Оставляем средство на 20-30 минут, затем омываем унитаз водой, прочищая его чашу ершиком от загрязнений. Туалет будет сиять!