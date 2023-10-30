Втираем в бурый налет кашицу из 6 ложек — разъест мочевой камень: отмыли унитаз средством за 76 рублей

Унитаз до и после. Фото: соцсети, скриншот

Все так просто, что да не верится!

Очистить унитаз можно подручным средством. Для этого совсем не обязательно покупать дорогую бытовую химию. Наши советские бабушки точно знали, как мыть унитазы так, чтобы они сверкали белизной. От бурового налета и мочевого камня не останется и следа. Туалет будет благоухать ароматом свежести. Берем копеечное средство за 76 рублей. Горчицу в порошке можно купить в любом магазине.

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Для начала нужно приготовить кашицу из шести ложек. Соединяем в миске 2 ст.л. горчичного порошка, 2 ст.л. кристаллической лимонной кислоты, 4 ст.л. крахмала. Вливаем в сухую смесь немного воды, чтобы получилась густая консистенция кашицы. Наносим средство на увлажненные стенки унитаза ершиком, как бы втирая смесь в загрязнения и налет. Оставляем средство на 20-30 минут, затем омываем унитаз водой, прочищая его чашу ершиком от загрязнений. Туалет будет сиять!

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