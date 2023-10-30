Смочили уксусом почерневшее днище утюга и поразились: налет стал сползать кашицей

Черный налет от пригоревшего материала не только портит внешний вид утюга, он сильно мешает комфортному глажению. Мало того, способствует дальнейшему пригоранию тканей. Не стоит его терпеть.

На самом деле, убрать эти наслоения - проще простого. Нужно лишь вооружиться обычным столовым уксусом, который найдется у каждого на кухне.