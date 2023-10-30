Липкая кухня от 11-рублевого средства просто засияла! Сами не ожидали такого эффекта — простой метод

Кухонные поверхности от постоянного воздействия паров во время приготовления пищи постепенно покрывается липким налетом. Потом на него оседает грязь, и вот несмываемый налет готов!

На самом деле убрать его можно копеечным аптечным средством, которое продается буквально на каждом углу.