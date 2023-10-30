Липкая кухня от 11-рублевого средства просто засияла! Сами не ожидали такого эффекта — простой метод

Кухня. Фото: Global Look Press 

Метод стоит копейки, а показывает себя с наилучшей стороны.

Кухонные поверхности от постоянного воздействия паров во время приготовления пищи постепенно покрывается липким налетом. Потом на него оседает грязь, и вот несмываемый налет готов!

На самом деле убрать его можно копеечным аптечным средством, которое продается буквально на каждом углу.

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Вы поразитесь, как легко оно смывает наслоения со шкафов, полок, кухонного фартука и столешниц.

Речь идет о всем знакомой перекиси водорода. Смочите в ней ватный диск или тряпочку, протрите поверхности, затем промойте водой. Все отойдет с легкостью!

Источник: 7ya.ru.

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