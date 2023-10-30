Серая гниль, мучнистая роса и вредители исчезнут в один миг: просто обработайте клубнику этим перед зимней спячкой

Куст клубники. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для дачников, которые заботятся об урожае клубники круглый год.

Обрабатывать клубнику от вредителей и болезней нужно и поздней осенью. Это нужно для профилактики и получения высокого урожая.

Клубника нуждается в уходе и обработке от болезней и вредителей и после того, как завершит плодоношение.

Предлагаем несколько рецептов народных средств для борьбы с серой гнилью и другими заболеваниями и вредителями на клубнике.

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От серой гнили клубнику перед зимней спячкой нужно обработать раствором горчицы в соотношении один к одному.

От вредителей спасают резкие запахи. Просто посадите рядом с клубникой чеснок, укроп, хрен, лук.

В борьбе с мучнистой росой эффективен настой сена. Залейте один килограмм сена горячей водой, дайте настояться сутки, а затем обработайте раствором кусты несколько раз.

По материалам ogorod365.com

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