Серая гниль, мучнистая роса и вредители исчезнут в один миг: просто обработайте клубнику этим перед зимней спячкой

Обрабатывать клубнику от вредителей и болезней нужно и поздней осенью. Это нужно для профилактики и получения высокого урожая.
Клубника нуждается в уходе и обработке от болезней и вредителей и после того, как завершит плодоношение.
Предлагаем несколько рецептов народных средств для борьбы с серой гнилью и другими заболеваниями и вредителями на клубнике.
От серой гнили клубнику перед зимней спячкой нужно обработать раствором горчицы в соотношении один к одному.
От вредителей спасают резкие запахи. Просто посадите рядом с клубникой чеснок, укроп, хрен, лук.
В борьбе с мучнистой росой эффективен настой сена. Залейте один килограмм сена горячей водой, дайте настояться сутки, а затем обработайте раствором кусты несколько раз.
По материалам ogorod365.com