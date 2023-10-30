Серая гниль, мучнистая роса и вредители исчезнут в один миг: просто обработайте клубнику этим перед зимней спячкой

Обрабатывать клубнику от вредителей и болезней нужно и поздней осенью. Это нужно для профилактики и получения высокого урожая.

Клубника нуждается в уходе и обработке от болезней и вредителей и после того, как завершит плодоношение.

Предлагаем несколько рецептов народных средств для борьбы с серой гнилью и другими заболеваниями и вредителями на клубнике.

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