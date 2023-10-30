Что можно, и что нельзя обрезать сейчас в саду: вы сами приманиваете черный рак и млечный блеск

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

На деревьях осенью возможна только санитарная обрезка больных и сухих веточек. Срезы обрабатывайте краской с фунгицидами или бальзамом. Иначе через оставленные раны и трещины внутрь дерева проникнет грибок.

А вот для ягодных кустарников поздняя осень — это лучшее время для всех видов обрезки. В этот период смело вырезайте старые (более 4 лет), поломанные, сухие, больные, загущающие ветки.

Источник: Telegram-канал «Дачные советы».