Превратите грунт в чернозем, не потратив ни копейки: просто раскидайте по даче этот «мусор»

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Сухой жмых послужит отличным мульчирующим слоем. Также остатки кофе можно добавлять в компост. Благодаря им он станет еще более питательным.

Многие дачники опасаются использовать гущу в качестве удобрения, считая, что она может повысить кислотность почвы. Однако это не так.

Жмыхом можно смело подкармливать слабые растения. Для этого его необходимо просто равномерно распределить по грядкам.

Ранее дачникам рассказали, чем нужно обработать плодовые деревья осенью, чтобы защитить их от вредителей и болезней.

По материалам портала «БелНовости».