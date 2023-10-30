Запомните эту кнопку стиральной машинки: обязательно включите ее через 4 недели — без нее ломается

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Обязательно раз в месяц нажимайте на кнопку режима, где предусмотрено кипячение. Естественно, под него нужно подбирать соответствующее белье.

Идеально из светлого хлопка, на этикетке которого указана возможность применения высоких температур.

Только на этом режиме стиралки автомат прочищается от бактерий, грибка и грязи. Это является важной профилактикой дорогого прибора.

Источник: дзен-канал Technotion.