Только эти сорта малины самые лучшие: высокая урожайность, сладкие ягоды, хороший товарный вид

Сортов малины существует множество — более семидесяти. Но на дачном участке нужно сажать только самую лучшую. Требования к малине у всех садоводов одинаковые — чтобы урожайность была высокой, товарный вид — привлекательным, а ягоды — крупными и сладкими.
Приведенные ниже сорта малины отвечают всем этим характеристикам и запросам.
Итак, лучшие сорта малины: Абрикосовая, Атлант, Гусар, Жозели, Бабье лето, Пингвин, Журавлик, Жозефина, Маргарита, Полька, Недосягаемая, Оранжевое чудо, Геракл, Евразия, Карамелька, Таруса, Рубиновое ожерелье, Элегантная, Шапка Мономаха, Сказка.
По материалам ogorod365.com