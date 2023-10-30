Только эти сорта малины самые лучшие: высокая урожайность, сладкие ягоды, хороший товарный вид

Сортов малины существует множество — более семидесяти. Но на дачном участке нужно сажать только самую лучшую. Требования к малине у всех садоводов одинаковые — чтобы урожайность была высокой, товарный вид — привлекательным, а ягоды — крупными и сладкими.

Приведенные ниже сорта малины отвечают всем этим характеристикам и запросам.

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