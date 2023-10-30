Делимся лучшим способом удаления пятен с вещей: побрызгали и кинули в машинку — достаем чистейшие

Обычный лак для волос является отличным пятновыводителем с одежды, об этом мало кто знает!

Испытайте этот метод на своих вещах, и вы будете удивлены результату наверняка.

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Используйте любой лак для волос, исключив лишь те, которые имеют окрашивающие ингредиенты и блестки.

Опрыскайте лаком пятна на вещах, оставьте на десять минут для воздействия. Потом бросьте вещи в стиральную машину.

Это удивительно, но даже следы от шариковой ручки и помады пропадут с материала бесследно!

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»