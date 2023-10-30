В восторге от этого метода: все крышки от сковородок в доме сверкают как новые — две ложки порошка

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Со временем любые крышки становятся липкими, на них появляются мутные наслоения, которые не убираются чистящими средствами.

На самом деле размочить эти наслоения просто при помощи порошкового кислородного отбеливателя. Разместите крышку в тазу, вскипятите воду в чайнике. Насыпьте в таз с крышкой две полные ложки отбеливателя и залейте кипятком.

Бурная реакция растворит всю грязь на крышке, мощные наслоения сделает мягким. Вам не составит труда все отмыть обычной посудной губкой.

Источник: Telegram-канал «Горничная»